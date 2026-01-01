Евгений Плющенко

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Заслуженный мастер спорта России.
Достижения
Двукратный олимпийский чемпион.
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Фигурное катание
Трусова ушла из академии Плющенко
#Александра Трусова
Фигурное катание
Косторная ушла к Тутберидзе от Плющенко. Обратный трансфер был прошлым летом
#Алена Косторная
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Фигурное катание
Трусова не выступит в финале Кубка России
#Александра Трусова
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Фигурное катание
Из «Академии Плющенко» ушла Станислава Константинова. Она была 16-й на последнем чемпионате России
#Станислава Константинова
Фигурное катание
Юлия Липницкая стала тренером академии Евгения Плющенко
#Юлия Липницкая
Фигурное катание
Трусова всего дважды за карьеру занимала четвертое место на важных турнирах
#Александра Трусова
Фигурное катание
Плющенко официально стал тренером Косторной. Тутберидзе тоже осталась в списке
#Алена Косторная
Фигурное катание
«Мне сделать ответный шаг, чтобы вам стало стыдно?!» – Плющенко ответил команде Тутберидзе
#Евгений Плющенко
Фигурное катание
Команда Тутберидзе выложила переписку с предложением для Загитовой о переходе к Плющенко
#Алина Загитова
Фигурное катание
Косторная не сможет выступать за академию Плющенко в этом сезоне
#Алена Косторная
Фигурное катание
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
#Алена Косторная
Фигурное катание
Плющенко: «Я всегда за Путина, он поднял Россию. В 90-е я был нищим и собирал бутылки»
#Евгений Плющенко
Фигурное катание
«Если есть вопросы – готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь?» – Плющенко пообщался с Навальным
#Евгений Плющенко
Фигурное катание
Плющенко – о переходе Трусовой: «Инициатива спортсмена»
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусову отчислят из «Самбо-70» после ухода от Тутберидзе
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко
#Александра Трусова
Фигурное катание
У сына Плющенко в семь лет есть четыре спонсора
#Александр Плющенко