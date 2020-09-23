Евгений Плющенко
фигурное катание
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#Евгений Плющенко #фигурное катание

«Мне сделать ответный шаг, чтобы вам стало стыдно?!» – Плющенко ответил команде Тутберидзе

23 сентября, 10:21

Хронология:

  • Евгений Плющенко в одном из интервью о переходах фигуристок заявил: «Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты».
  • Команда Этери Тутберидзе показала переписку, в ней жена Плющенко Яна Рудковская предложила Алине Загитовой перейти в их группу.
  • Ответ Плющенко: «Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!»

Сторис инстаграма Плющенко

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