Евгений Плющенко
фигурное катание
«Мне сделать ответный шаг, чтобы вам стало стыдно?!» – Плющенко ответил команде Тутберидзе
23 сентября, 10:21
Хронология:
- Евгений Плющенко в одном из интервью о переходах фигуристок заявил: «Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты».
- Команда Этери Тутберидзе показала переписку, в ней жена Плющенко Яна Рудковская предложила Алине Загитовой перейти в их группу.
- Ответ Плющенко: «Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!»
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