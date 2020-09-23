Алина Загитова
фигурное катание
Евгений Плющенко
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#Алина Загитова #фигурное катание #Евгений Плющенко

Команда Тутберидзе выложила переписку с предложением для Загитовой о переходе к Плющенко

23 сентября, 00:23

«Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты», – комментировал Евгений Плющенко переходы Алены Косторной и Александры Трусовой.

Команда Этери Тутберидзе показала переписку, в которой жена Плющенко Яна Рудковская предложила Алине Загитовой перейти в их группу:

  • «Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте – в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи».
  • Ответ Загитовой: «Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны».

Сторис из инстаграма Team Tutberidze

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