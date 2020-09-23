Алина Загитова
фигурное катание
Евгений Плющенко
Команда Тутберидзе выложила переписку с предложением для Загитовой о переходе к Плющенко
23 сентября, 00:23
«Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты», – комментировал Евгений Плющенко переходы Алены Косторной и Александры Трусовой.
Команда Этери Тутберидзе показала переписку, в которой жена Плющенко Яна Рудковская предложила Алине Загитовой перейти в их группу:
- «Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте – в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи».
- Ответ Загитовой: «Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые