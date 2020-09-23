Команда Тутберидзе выложила переписку с предложением для Загитовой о переходе к Плющенко

«Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты», – комментировал Евгений Плющенко переходы Алены Косторной и Александры Трусовой.

Команда Этери Тутберидзе показала переписку, в которой жена Плющенко Яна Рудковская предложила Алине Загитовой перейти в их группу: