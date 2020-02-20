У сына Плющенко в семь лет есть четыре спонсора

Евгений Плющенко дал интервью «Спорт-Экспрессу». Там много рассуждений о фигурном катании и доходах у фигуристов. Плющенко считает, что Загитова и Медведева зарабатывают слишком мало. В пример он приводит своего семилетнего сына, который даже в этом возрасте уже имеет серьезный доход.

«Мой сын зарабатывает в семь лет! У него четыре больших спонсора. Мы довольны, и спонсоры продлевают с ним контракты уже второй год, но этим всерьез занимается моя жена. Суммы для маленького мальчика фантастические. Даже боюсь называть, чтобы не было зависти. Вот это я понимаю – отличный менеджмент», – сказал Плющенко.

Он не назвал конкретных спонсоров сына, но в инстаграме Александра Плющенко (356 тысяч подписчиков) есть сразу несколько рекламных записей. В описании аккаунта указано, что Александр Плющенко сотрудничает с брендами ROCS, Даниэль Бутик и с магазином игрушек Toy.ru. Реклама в аккаунте Плющенко проскакивает такая: