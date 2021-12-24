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Фигурное катание
Спортсмен
Евгений Плющенко
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Евгений Плющенко
Инфо
Заслуженный мастер спорта России.
Достижения
Двукратный олимпийский чемпион.
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Материалы
Новости
В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью
#Софья Муравьева
24 декабря 2021, 23:07
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
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04 сентября 2021, 18:40
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01 мая 2021, 13:13
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12 апреля 2021, 10:19
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Русский дебютант ЧМ катается под музыку из «Бандитского Петербурга». Взял ее из-за Плющенко
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#Евгений Семененко
25 марта 2021, 17:54
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Неожиданная помеха в переходе Косторной – контракт. Нужна оплата за тренировки в академии
#Алена Косторная
06 марта 2021, 00:38
Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась
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#Алена Косторная
04 марта 2021, 19:05
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Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – лидером
#Алена Косторная
04 марта 2021, 15:15
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#Алена Косторная
28 февраля 2021, 00:42
Злость Плющенко после оценок Трусовой. Завел трибуны, а потом чуть не психанул
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#Евгений Плющенко
25 декабря 2020, 20:20
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Что означает снятие Косторной? Теперь она не поедет на ЧМ? Кто выиграет чемпионат России?
#Алена Косторная
22 декабря 2020, 17:41
«Звезды на льду» – классика русского ТВ. Шоу прокачало всю фигурку в стране, а Ягудин и Плющенко попробовали парное катание
#фигурное катание
24 сентября 2020, 19:30
Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?
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#Алена Косторная
04 августа 2020, 18:43
4
Та самая реклама «Что сосут чемпионы?» Плющенко хотел первого личного спонсора и выбрал знаковый бренд
#Евгений Плющенко
04 июня 2020, 17:22
Плющенко развивал академию три года: боролся за таланты, cделал партнерку со СКА, а теперь привлек Трусову
#Евгений Плющенко
06 мая 2020, 19:50
Когда и как оформят уход Трусовой? Кто уже переходил от Тутберидзе к Плющенко? Главное о шумном трансфере в фигурке
#Александра Трусова
06 мая 2020, 18:30
Конфликт Плющенко и Тутберидзе: обвинения во лжи, хамстве и переманивании спортсменок
1
#Евгений Плющенко
06 мая 2020, 16:30
1
В 2006-м Россия тоже взяла все европейское золото в фигурке, а потом наступил провал
#фигурное катание
26 января 2020, 04:27
«Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать». Реакция на решение Загитовой
#Алина Загитова
14 декабря 2019, 13:31
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
25 сентября 2019, 22:30