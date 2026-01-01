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Фигурное катание
Спортсмен
Евгений Плющенко
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Евгений Плющенко
Инфо
Заслуженный мастер спорта России.
Достижения
Двукратный олимпийский чемпион.
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