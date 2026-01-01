Евгений Плющенко

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Заслуженный мастер спорта России.
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Двукратный олимпийский чемпион.
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В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью
#Софья Муравьева
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
#Евгений Плющенко
Плющенко тепло попрощался с Трусовой, но мощно подколол Косторную: сказал про раскаяния, испытательный срок и намекнул на провалы
#Александра Трусова
Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
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#Гол
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Русский дебютант ЧМ катается под музыку из «Бандитского Петербурга». Взял ее из-за Плющенко
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#Евгений Семененко
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Неожиданная помеха в переходе Косторной – контракт. Нужна оплата за тренировки в академии
#Алена Косторная
Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась
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#Алена Косторная
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Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – лидером
#Алена Косторная
Плющенко оправдывает провал Косторной через болезни. Не восстановилась после ковида, переболела ангиной
#Алена Косторная
Злость Плющенко после оценок Трусовой. Завел трибуны, а потом чуть не психанул
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#Евгений Плющенко
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Что означает снятие Косторной? Теперь она не поедет на ЧМ? Кто выиграет чемпионат России?
#Алена Косторная
«Звезды на льду» – классика русского ТВ. Шоу прокачало всю фигурку в стране, а Ягудин и Плющенко попробовали парное катание
#фигурное катание
Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?
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#Алена Косторная
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Та самая реклама «Что сосут чемпионы?» Плющенко хотел первого личного спонсора и выбрал знаковый бренд
#Евгений Плющенко
Плющенко развивал академию три года: боролся за таланты, cделал партнерку со СКА, а теперь привлек Трусову
#Евгений Плющенко
Когда и как оформят уход Трусовой? Кто уже переходил от Тутберидзе к Плющенко? Главное о шумном трансфере в фигурке
#Александра Трусова
Конфликт Плющенко и Тутберидзе: обвинения во лжи, хамстве и переманивании спортсменок
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#Евгений Плющенко
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В 2006-м Россия тоже взяла все европейское золото в фигурке, а потом наступил провал
#фигурное катание
«Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать». Реакция на решение Загитовой
#Алина Загитова
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир