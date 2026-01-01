Анастасия Гулякова

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В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
#Александра Трусова
Кто такая Анастасия Гулякова – фигуристка, которая обошла Трусову
#Анастасия Гулякова
Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
#Гран-при России