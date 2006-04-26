Камила Валиева

Дата рождения
26 апреля 2006 г.
Достижения
Чемпионка России (2022)
Лента
Материалы
Новости
Валиева показала новую программу – она посвящена Олимпиаде: закрылась капюшоном и заплакала вместе с залом
#Камила Валиева
Как дела у Валиевой, как идет допинг-расследование и что произошло в этой истории за полгода после шумихи
#Камила Валиева
Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть
#фигурное катание
Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
#фигурное катание
Сколько фигуристы из России заработали за выступление на Кубке Первого канала-2022
#фигурное катание
Как выросла популярность Валиевой после Олимпиады: инст Х5 и набрал миллион, в яндексе более 900 тысяч запросов, теги в топе твиттера
#Камила Валиева
Валиеву в аэропорту Москвы встретили фанаты. Она прилетела с опозданием и не общалась с журналистами
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#Камила Валиева
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Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
#Камила Валиева
Очень нетипичная статья англоязычных медиа про Валиеву: автор Washington Post обвиняет саму систему поиска допинга. Мы перевели текст
#Камила Валиева
На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро
#Александра Трусова
Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
#Камила Валиева
«Взрослые дяди и тети сломали ребенка». Что говорят после провала Валиевой все участники событий
#Камила Валиева
Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»
#Камила Валиева
«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Провал Валиевой лишил Россию истории – до этого фигуристки никогда не занимали весь пьедестал на Олимпиаде
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Первые эмоции Валиевой после провала Олимпиады: плачет, прячет лицо в ладонях, машет рукой
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#Камила Валиева
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Что выиграла Валиева в свои 15 лет – все титулы планеты кроме одного. И потеряла личную медаль Олимпиады-2022
#Камила Валиева
Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
#Камила Валиева
Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты
#Камила Валиева
7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
#Камила Валиева
«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок
#Камила Валиева
Под какую музыку Валиева катала короткую программу – ее написал московский композитор Рихтер, который не учился в консерватории
#Камила Валиева
Валиева плакала и слушала, как ей аплодирует зал. Здесь все эмоции момента
#Камила Валиева
Историческое выступление Валиевой, которое ждала вся страна – как это было: ошиблась на прыжке и завершила программу в слезах
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#Камила Валиева
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Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
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#фигурное катание
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«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании
#Камила Валиева
Дело Валиевой – что будет дальше после решения CAS? Расследование проведут или она невиновна? Будут ли апелляции? Что с золотом командника?
#Камила Валиева
Спортивный суд все же допустил Валиеву до Олимпиады. На решение повлиял ее возраст и задержки с результатами анализов
#Камила Валиева
Валиева плачет на тренировке на плече у Тутберидзе. Как она провела эти дни вокруг скандала
#Камила Валиева
Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки
#Этери Тутберидзе