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Фигурное катание
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Камила Валиева
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Камила Валиева
Дата рождения
26 апреля 2006 г.
Достижения
Чемпионка России (2022)
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Материалы
Новости
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