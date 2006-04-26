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Фигурное катание
Спортсмен
Камила Валиева
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Камила Валиева
Дата рождения
26 апреля 2006 г.
Достижения
Чемпионка России (2022)
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Лента
Материалы
Новости
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