Камила Валиева

Дата рождения
26 апреля 2006 г.
Достижения
Чемпионка России (2022)
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Фигурное катание
Прокат Валиевой на Олимпиаде 2022 в Пекине - видео выступления произвольной программы
#Камила Валиева
Фигурное катание
Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде-2022. Пресс-атташе ФФККР говорит, что она не отстранена
#Камила Валиева
Фигурное катание
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу у женщин на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Ее баллы – новый мировой рекорд
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Валиева набрала за произвольную программу больше баллов, чем получил Кондратюк. Это победитель ЧР-2022 у мужчин
#Камила Валиева
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе победила на седьмом подряд чемпионате России. Это делали четыре фигуристки
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
На чемпионат Европы по фигурному катанию отобрались Валиева и Трусова, третье место определится тренерским решением
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала
#Камила Валиева
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Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Валиева набрала почти на 11 баллов больше собственного мирового рекорда, но новый не будет засчитан
#Камила Валиева
Фигурное катание
🥇 Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию. Это ее первая победа
#Камила Валиева
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию-2022 участвуют все призеры прошлого турнира
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Все выступления Валиевой на Гран-при России по фигурному катанию – мировые рекорды
#Камила Валиева
Фигурное катание
Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Она опередила Туктамышеву на 43 балла ⛸
#Камила Валиева
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России и установила мировой рекорд
#Камила Валиева
Фигурное катание
Главные участники Гран-при России по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Валиева обновила три мировых рекорда на Гран-при Канады
#Камила Валиева
Фигурное катание
Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸
#Skate Canada
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Валиева – победительница Finlandia Trophy. Туктамышева заняла второе место, Косторная – третье
#Камила Валиева
Фигурное катание
Все участники Гран-при России по фигурному катанию: Туктамышева, Валиева, Коляда
#фигурное катание
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева – среди участников Finlandia Trophy 2021
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию
#Камила Валиева
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию
#Алена Косторная
Фигурное катание
Валиева откатала произвольную программу с мировым рекордом на командном турнире фигуристов. Но он не засчитается
#Камила Валиева
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Трусова никогда не брала золото на чемпионате России. Хотя участвовала уже три раза
#Александра Трусова
Фигурное катание
Валиева стала второй на первом для себя взрослом чемпионате России
#Камила Валиева
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 56 баллов ⛸️
#Камила Валиева
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию. Ее преимущество – 18 баллов ⛸️
#Камила Валиева
Фигурное катание
Трусова – победительница этапа Кубка России по фигурному катанию
#Александра Трусова
Фигурное катание
13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп под музыку Muse в произвольной программе
#фигурное катание