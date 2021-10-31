Камила Валиева
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Валиева обновила три мировых рекорда на Гран-при Канады
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Завершился Гран-при Канады по фигурному катанию. Топ-3 в итоговом положении заняли российские фигуристки:
1. Камила Валиева (Россия), 265,08 балла.
2. Елизавета Туктамышева (Россия), 232,88.
3. Алена Косторная (Россия), 214,54.
У Валиевой по итогам этого Гран-при есть три мировых рекорда:
- Лучший результат в произвольной программе (180,89 балла за прокат с тройным акселем и тремя четверными прыжками).
- Лучший результат за технику в произвольной программе (106,15).
- Лучший результат по сумме баллов короткой и произвольных программ (265,08).
В Канаде Валиева обновила свои же рекорды. Сама Валиева прокомментировала это достижение так: «Сегодня я выполнила план. Это важнее всего для меня. Я довольна оценками, довольна мировыми рекордами. Но я постараюсь выступить еще лучше. Мне еще есть, к чему стремиться».
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