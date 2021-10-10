Камила Валиева
Елизавета Туктамышева
Алена Косторная
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#Камила Валиева #Елизавета Туктамышева #Алена Косторная

Валиева – победительница Finlandia Trophy. Туктамышева заняла второе место, Косторная – третье

вчера, 21:32

10 октября в финском Эспоо состоялись соревнования по фигурному катанию, в котором женщины выступили с произвольной программой. Итоговое положение по ее завершению:

1. Камила Валиева (Россия) – 249,24.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 233,30.

3. Алена Косторная (Россия) – 218,23.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 212,07.

5. Анастасия Губанова (Грузия) – 203,91.

6. Карен Чен (США) – 202,49.

7. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 202,04.

8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 187,83.

9. Маделин Скиза (Канада) – 184,73.

10. Эмбер Гленн (США) – 183,46.

11. Линдсей ван Зандерт (Голландия) – 171,40.

12. Йенни Сааринен (Финляндия) – 168,72.

13. Жозефин Тальегард (Швеция) – 164,56.

Факты по выступлениям:

  • Камила Валиева установила три рекорда: лучшие баллы за произвольную программу, за технику и по сумме.
  • Валиева побила рекорд Алены Косторной по сумме баллов.
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Источник:
Гол
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