Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде-2022. Пресс-атташе ФФККР говорит, что она не отстранена

Камила Валиева поучаствовала в утренней тренировке фигуристов. Это произошло на фоне скандала с ее возможным отстранением из-за допинг-пробы. В декабрьской пробе у Валиевой был найден триметазидин.

У ТАСС есть комментарий пресс-атташе ФФККР Ольги Ермолиной: «Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК».

Напоминаем: из-за ситуации с Валиевой была отложена церемония награждения призеров командного турнира. Там победила Россия. Камила Валиева участвовала и стала олимпийской чемпионкой.

Валиевой 15 лет. Это ее первый сезон на взрослом уровне. Валиева выиграла чемпионат России и чемпионат Европы. Она владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе.