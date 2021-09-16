фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Камила Валиева
Майя Хромых
Евгений Семененко
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#фигурное катание #Елизавета Туктамышева #Камила Валиева #Евгений Семененко #Майя Хромых #Михаил Коляда

Все участники Гран-при России по фигурному катанию: Туктамышева, Валиева, Коляда

3 часа назад

Полный список участников Гран-при России Rostelecom Cup:

  • Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Майя Хромых.
  • Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк.
  • Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко.
  • Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

Гран-при России пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября.

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Источник:
Гол.ру
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#Михаил Коляда