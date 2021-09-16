Все участники Гран-при России по фигурному катанию: Туктамышева, Валиева, Коляда

Полный список участников Гран-при России Rostelecom Cup:

Женщины : Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Майя Хромых.

: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Майя Хромых. Мужчины : Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк.

: Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк. Пары : Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко.

: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко. Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

Гран-при России пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября.