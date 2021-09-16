фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Камила Валиева
Майя Хромых
Евгений Семененко
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Все участники Гран-при России по фигурному катанию: Туктамышева, Валиева, Коляда
3 часа назад
Полный список участников Гран-при России Rostelecom Cup:
- Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Майя Хромых.
- Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк.
- Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко.
- Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.
Гран-при России пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября.
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