13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп под музыку Muse в произвольной программе

Валиева считается одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. В январе тренер назвала программу Валиевой «Девочка на шаре» своей любимой.

Валиева позже оценила как сделала четверной тулуп: «Спокойно – как тройной. Думала только о том, как правильно зайти на прыжок. Тренеры пока похвалили, но сказали, что выезд с тулупа не очень был. А так, молодец. В произвольной программе я нервничала меньше, чем вчера. Форма пока, наверное, на 70%».

С 4 по 7 сентября фигуристка выступит в Риге на этапе юниорской серии Гран-при. Это будет ее дебютный выход.