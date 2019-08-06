13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп под музыку Muse в произвольной программе
В Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России. Фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе. Вот что она сделала во время выступления:
- Четверной тулуп;
- Двойной аксель;
- Тройной риттбергер;
- Каскады тройной флип – двойной тулуп;
- Тройной лутц – тройной тулуп;
- Тройной флип – ойлер – тройной сальхов;
- Сольный тройной лутц.
Валиева исполнила все элементы под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.
Валиева считается одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. В январе тренер назвала программу Валиевой «Девочка на шаре» своей любимой.
Валиева позже оценила как сделала четверной тулуп: «Спокойно – как тройной. Думала только о том, как правильно зайти на прыжок. Тренеры пока похвалили, но сказали, что выезд с тулупа не очень был. А так, молодец. В произвольной программе я нервничала меньше, чем вчера. Форма пока, наверное, на 70%».
С 4 по 7 сентября фигуристка выступит в Риге на этапе юниорской серии Гран-при. Это будет ее дебютный выход.