фигурное катание
Камила Валиева
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#фигурное катание #Камила Валиева

13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп под музыку Muse в произвольной программе

06 августа 2019, 19:54

В Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России. Фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе. Вот что она сделала во время выступления:

  • Четверной тулуп;
  • Двойной аксель;
  • Тройной риттбергер;
  • Каскады тройной флип – двойной тулуп;
  • Тройной лутц – тройной тулуп;
  • Тройной флип – ойлер – тройной сальхов;
  • Сольный тройной лутц.

Валиева исполнила все элементы под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.

Валиева считается одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. В январе тренер назвала программу Валиевой «Девочка на шаре» своей любимой.

Валиева позже оценила как сделала четверной тулуп: «Спокойно – как тройной. Думала только о том, как правильно зайти на прыжок. Тренеры пока похвалили, но сказали, что выезд с тулупа не очень был. А так, молодец. В произвольной программе я нервничала меньше, чем вчера. Форма пока, наверное, на 70%».

С 4 по 7 сентября фигуристка выступит в Риге на этапе юниорской серии Гран-при. Это будет ее дебютный выход.

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