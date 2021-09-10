Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года

Сборная России по фигурному катанию покажет новые программы на мероприятии в Челябинске. Контрольные прокаты пройдут на арене «Трактор». Все состоится 11 и 12 сентября.

Женская короткая программа – замыкающий вид в первый день контрольных прокатов. Она стартует 11 сентября в 15:50 по московскому времени.

Никто из женщин не пропускает контрольные прокаты из-за проблем со здоровьем, хотя в других видах такие случаи есть. Всего выступят десять спортсменок.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева – главные имена из заявленного списка.

Состав участников у женщин

Где смотреть короткую программу у женщин