фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
#фигурное катание #Алена Косторная #Анна Щербакова #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #Камила Валиева
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года
3 часа назад
Сборная России по фигурному катанию покажет новые программы на мероприятии в Челябинске. Контрольные прокаты пройдут на арене «Трактор». Все состоится 11 и 12 сентября.
Женская короткая программа – замыкающий вид в первый день контрольных прокатов. Она стартует 11 сентября в 15:50 по московскому времени.
Никто из женщин не пропускает контрольные прокаты из-за проблем со здоровьем, хотя в других видах такие случаи есть. Всего выступят десять спортсменок.
Анна Щербакова, Алена Косторная, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева – главные имена из заявленного списка.
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