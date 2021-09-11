фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
#фигурное катание #Александра Трусова #Алена Косторная #Анна Щербакова #Елизавета Туктамышева #Камила Валиева
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года
6 часов назад
В Челябинске проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России. Напоминаем: там не выставляются оценки, но фигуристы показывают новые программы.
11 сентября десять фигуристок показали короткие программы. 12 сентября в 16:10 начнется произвольная программа у женщин.
Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Алена Косторная и другие топ-спортсменки выступают на этом мероприятии.
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
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