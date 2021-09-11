Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года

В Челябинске проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России. Напоминаем: там не выставляются оценки, но фигуристы показывают новые программы.

11 сентября десять фигуристок показали короткие программы. 12 сентября в 16:10 начнется произвольная программа у женщин.

Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Алена Косторная и другие топ-спортсменки выступают на этом мероприятии.

Состав участников у женщин

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон