Валиева откатала произвольную программу с мировым рекордом на командном турнире фигуристов. Но он не засчитается

Камила Валиева набрала за произвольную программу 179 баллов. Мировой рекорд по баллам за произвольную принадлежит Александре Трусовой – 166 баллов.

Мировой рекорд нельзя установить на внутренних соревнованиях, поэтому его обладателем по-прежнему останется Трусова.

В произвольной программе Валиева исполнила два четверных тулупа и тройной аксель. Впервые в карьере она вставила аксель в произвольную программу.

Камила Валиева выступала на «Кубке Первого канала» за команду Загитовой. Валиевой 14 лет. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Валиева стала второй на первом для себя взрослом чемпионате России