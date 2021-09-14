Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Камила Валиева
Алена Косторная
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#Елизавета Туктамышева #Алена Косторная #Камила Валиева #Михаил Коляда

Косторная, Туктамышева и Валиева – среди участников Finlandia Trophy 2021

3 часа назад

Турнир Finlandia Trophy 2021 среди фигуристов пройдет в период с 6 по 10 октября в городе Эспоо.

Уже известен состав сборной России:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ISU
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Туктамышева побеждает время. В возрасте, когда многие звезды заканчивают, она попадает на чемпионат мира и растет в прыжках
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