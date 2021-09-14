Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Камила Валиева
Алена Косторная
Косторная, Туктамышева и Валиева – среди участников Finlandia Trophy 2021
3 часа назад
Турнир Finlandia Trophy 2021 среди фигуристов пройдет в период с 6 по 10 октября в городе Эспоо.
Уже известен состав сборной России:
- Мужчины: Коляда, Мозалев, Семененко.
- Женщины: Туктамышева, Косторная, Валиева.
- Пары: Бойкова – Козловский, Мишина – Галлямов.
- Танцы: Шевченко – Еременко, Степанова – Букин.
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