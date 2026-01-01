Владимир Морозов

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Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
«Очень *** смешно». Пара сорвала поддержку на ЧР-2022 по фигурному катанию, а тренер отреагировал матом
#Максим Траньков
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
#фигурное катание
Тутберидзе впервые тренировала пару – и сразу выиграла турнир. Вместе с ней у пары теперь четыре тренера
#Этери Тутберидзе
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
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#фигурное катание
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Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)