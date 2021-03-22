Туктамышева не вставила четверной прыжок в произвольную программу на ЧМ-2021

24 марта начинаются соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Официальный сайт ЧМ-2021 опубликовал контент, который заявили фигуристки.

Александра Трусова прыгнет три четверных прыжка в произвольной программе, Анна Щербакова – один. Елизавета Туктамышева не заявила четверной прыжок. В ее произвольной программе запланированы два тройных акселя.

Японка Рика Кихира прыгнет тройной аксель в короткой программе. Главные элементы ее произвольной – четверной сальхов и еще один тройной аксель. Контент произвольной программы может меняться.

После финала Кубка России Мишин анонсировал, что у них с Туктамышевой есть планы по усложнению программы. Туктамышева в январском интервью «СЭ» говорила о планах на четверной тулуп в произвольной программе.

Перед ЧМ она рассказывала, что глобального усложнения программы не будет.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию с 22 по 28 марта

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта