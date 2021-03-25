Коляда опередил Семененко почти на семь баллов в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию

В короткой программе у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию выступали два спортсмена из России. Их результаты:

Михаил Коляда показывал почти такой же результат (93,34) в короткой программе на этапе Гран-при. На победном для него чемпионате России баллы были больше – 102,48.

Евгений Семененко провалил чемпионат России. Там он набрал в короткой программе 79,86. На том турнире Семененко занял 11-е место.

Семененко – победитель Кубка России. Там его баллы в короткой программе (94,95) были выше тех, что он показал на чемпионате мира. Но на Гран-при он набирал меньше – 83,42.

Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию