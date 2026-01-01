Тамара Москвина

Дата рождения
26 июня 1941 г.
Достижения
6-кратная чемпионка СССР
Лента
Материалы
Материалы
«А ты боялась, противная девчонка!» Так тренер Москвина поздравила новых чемпионов России по фигурному катанию
#фигурное катание
Все материалы