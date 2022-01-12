Чемпионат Европы по фигурному катанию
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 12-14 января
4 часа назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 проходит в Таллине. Мужские соревнования открывают программу турнира.
Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко представляют Россию на ЧЕ-2022. Михаил Коляда снялся из-за травмы.
Котировки букмекеров на победу конкретного фигуриста на чемпионате Европы-2022:
- Евгений Семененко – 2,50
- Андрей Мозалев – 3,00
- Марк Кондратюк – 3,50
- Денис Васильевс – 7,50
- Даниэль Грассль – 10,00
- Морис Квителашвили – 10,00
- Кевин Эймо – 25,00
Короткая программа у мужчин стартует 12 января в 12:40 по московскому времени. Произвольная программа состоится 14 января в 18:55 по Москве.
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
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