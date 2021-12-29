Эстония отказала журналисту РИА в визе перед чемпионатом Европы по фигурке. Его посчитали «угрозой внутренней безопасности»

Эстония не выдала визу журналисту РИА «Новости» Анатолию Самохвалову. Он подал заявление для поездки на чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

Посольство Эстонии объяснило отказ: «Одно или более государств-членов Шенгенской зоны считают, что вы создаете угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности».

Других подробностей о ситуации нет. РИА не написало, посещал ли Самохвалов Европу прежде и есть ли у ЕС повод считать его «угрозой общественного порядка».