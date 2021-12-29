Чемпионат Европы по фигурному катанию
Поделиться:
Эстония отказала журналисту РИА в визе перед чемпионатом Европы по фигурке. Его посчитали «угрозой внутренней безопасности»
0
Эстония не выдала визу журналисту РИА «Новости» Анатолию Самохвалову. Он подал заявление для поездки на чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.
Посольство Эстонии объяснило отказ: «Одно или более государств-членов Шенгенской зоны считают, что вы создаете угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности».
Других подробностей о ситуации нет. РИА не написало, посещал ли Самохвалов Европу прежде и есть ли у ЕС повод считать его «угрозой общественного порядка».
- Пока это единственный известный случай, когда Эстония отказала журналисту во въезде перед чемпионатом Европы.
- Летом 2021 года Азербайджан массово отказывал журналистам во въезде на матчи Евро-2020. Это было связано с посещением ими Нагорного Карабаха.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые