Михаил Коляда

Дата рождения
18 февраля 1995 г.
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2018
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Новости
Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
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#Олимпиада-2022
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Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
Новый провал Коляды – сорванный прыжок на ЧР-2022. Главный фигурист России сенсационно упал на пятое место
#Михаил Коляда
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
#фигурное катание
Это межсезонье доказывает: менять тренера в фигурке можно и нужно
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#Евгения Медведева
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Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Над русскими фигуристами смеются. Но есть классный Лазукин
#фигурное катание
Коляда изменился при новом тренере. Теперь он кайфует от работы и катается чище
#Михаил Коляда
Коляда чуть не потерял карьеру после Олимпиады. Теперь сменил тренера – и везде побеждает
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#Михаил Коляда
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