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Фигурное катание
Спортсмен
Михаил Коляда
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Михаил Коляда
Дата рождения
18 февраля 1995 г.
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2018
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Новости
Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
1
#Олимпиада-2022
15 января, 00:12
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Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
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10 января, 00:08
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25 декабря 2021, 18:40
Новый провал Коляды – сорванный прыжок на ЧР-2022. Главный фигурист России сенсационно упал на пятое место
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23 декабря 2021, 16:50
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
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21 декабря 2021, 13:40
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
12 сентября 2021, 18:16
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
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12 сентября 2021, 17:52
Это межсезонье доказывает: менять тренера в фигурке можно и нужно
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#Евгения Медведева
16 сентября 2020, 19:35
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Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
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11 сентября 2021, 08:35
Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
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17 апреля 2021, 12:34
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
27 марта 2021, 22:23
Над русскими фигуристами смеются. Но есть классный Лазукин
#фигурное катание
04 апреля 2019, 16:36
Коляда изменился при новом тренере. Теперь он кайфует от работы и катается чище
#Михаил Коляда
21 марта 2021, 15:01
Коляда чуть не потерял карьеру после Олимпиады. Теперь сменил тренера – и везде побеждает
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#Михаил Коляда
25 декабря 2020, 17:04
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