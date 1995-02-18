Михаил Коляда

Дата рождения
18 февраля 1995 г.
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2018
Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
В мужской сборной России по фигурке будут только дебютанты Олимпиады. Каждому из них по 18 лет
#Олимпиада-2022
Фигурное катание
Фигурист Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. В сборной его заменил Семененко
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Коляда пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Его заменит Мозалев
#Михаил Коляда
Фигурное катание
🥇 Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Победитель прошлого года Коляда стал вторым
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у мужчин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Самарин откроет короткую программу у мужчин на ЧР-2022 по фигурному катанию. Коляда выступит 15-м
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 23-24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию-2022 участвуют все призеры прошлого турнира
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Коляда вернулся к произвольной программе «Белый ворон». Он исполнял ее в прошлом году
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Коляда занял второе место на Гран-при России по фигурному катанию. Он прошел в финал ⛸
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Томоно победил в короткой программе Гран-при России. Коляда – четвертый
#фигурное катание
Фигурное катание
Главные участники Гран-при России по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Все участники Гран-при России по фигурному катанию: Туктамышева, Валиева, Коляда
#фигурное катание
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева – среди участников Finlandia Trophy 2021
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у мужчин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Чен – победитель произвольной программы на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на произвольную программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия объявила состав на командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Чен – победитель ЧМ по фигурному катанию. Русские спортсмены заработали три квоты на Олимпиаду
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Коляда опередил Семененко почти на семь баллов в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Когда выступят фигуристы из России в короткой программе у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Туктамышева, Трусова, Щербакова, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Щербакова, Коляда, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин гарантировали себе участие в ЧМ-2021
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Коляда выиграл короткую программу на ЧР по фигурному катанию. Дебютант Кондратюк – третий
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Коляда – победитель Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
#Михаил Коляда
Фигурное катание
Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
#фигурное катание
1
Фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
#фигурное катание
2
Фигурное катание
Фигурист Коляда перешел к тренеру Мишину
#Михаил Коляда