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Фигурное катание
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Михаил Коляда
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Михаил Коляда
Дата рождения
18 февраля 1995 г.
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2018
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