Чен – победитель произвольной программы на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

Результаты мужской произвольной программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию:

Нэтан Чен (США) – 203,24. 12 баллов Юдзуру Ханю (Япония) – 193,76. 11 баллов Михаил Коляда (Россия) – 180,72. 10 баллов Кевин Аймоз (Франция) – 169,13. 9 баллов Евгений Семененко (Россия) – 166,33. 8 баллов Шома Уно (Япония) – 164,96. 7 баллов Даниэль Грассль (Италия) – 161,56. 6 баллов Джейсон Браун (США) – 160,33. 5 баллов Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 152,64. 4 балла Роман Садовский (Канада) – 134,80. 3 балла Нам Нгуен (Канада) – 133,04. 2 балла

Михаил Коляда и Евгений Семененко заработали для России еще 18 баллов. Теперь сборная России имеет 91 балл. Она возглавляет общий зачет командного ЧМ.

Нэтан Чен до этого выиграл короткую программу. Он побеждает Юдзуру Ханю на всех соревнованиях сезона, где они соревнуются.

Командный ЧМ-2021 проходит в Японии. Это коммерческий турнир. Призовой фонд составляет миллион евро.