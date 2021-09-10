фигурное катание
Михаил Коляда
Евгений Семененко
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у мужчин
вчера, 19:38
Мужчины покажут короткие и произвольные программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Они пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября.
11 сентября в 13:25 по Москве мужчины покажут короткие программы, 12 сентября в 13:30 – произвольные.
По итогам контрольных прокатов определится участник, который выступит на турнире Nebelhorn Trophy. На этом турнире Россия должна подтвердить третью квоту на Олимпиаду. «Р-Спорт» пишет, что Дмитрий Алиев туда не поедет. Но на контрольные прокаты он заявлен.
Полный состав участников:
- Дмитрий Алиев
- Петр Гуменник
- Артур Даниелян
- Макар Игнатов
- Михаил Коляда. Выступал на ЧМ-2021.
- Марк Кондратюк
- Андрей Мозалев
- Александр Самарин
- Евгений Семененко. Выступал на ЧМ-2021.
Даниил Самсонов пропустит контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям.
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