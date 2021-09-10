Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у мужчин

Мужчины покажут короткие и произвольные программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Они пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября.

11 сентября в 13:25 по Москве мужчины покажут короткие программы, 12 сентября в 13:30 – произвольные.

По итогам контрольных прокатов определится участник, который выступит на турнире Nebelhorn Trophy. На этом турнире Россия должна подтвердить третью квоту на Олимпиаду. «Р-Спорт» пишет, что Дмитрий Алиев туда не поедет. Но на контрольные прокаты он заявлен.

Полный состав участников:

Дмитрий Алиев

Петр Гуменник

Артур Даниелян

Макар Игнатов

Михаил Коляда. Выступал на ЧМ-2021.

Марк Кондратюк

Андрей Мозалев

Александр Самарин

Евгений Семененко. Выступал на ЧМ-2021.

Даниил Самсонов пропустит контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям.