фигурное катание
Михаил Коляда
Евгений Семененко
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#фигурное катание #Евгений Семененко #Михаил Коляда

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у мужчин

вчера, 19:38

AFLO/Global Look Press

Мужчины покажут короткие и произвольные программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Они пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября.

11 сентября в 13:25 по Москве мужчины покажут короткие программы, 12 сентября в 13:30 – произвольные.

По итогам контрольных прокатов определится участник, который выступит на турнире Nebelhorn Trophy. На этом турнире Россия должна подтвердить третью квоту на Олимпиаду. «Р-Спорт» пишет, что Дмитрий Алиев туда не поедет. Но на контрольные прокаты он заявлен. 

Полный состав участников:

  • Дмитрий Алиев
  • Петр Гуменник
  • Артур Даниелян
  • Макар Игнатов
  • Михаил Коляда. Выступал на ЧМ-2021.
  • Марк Кондратюк
  • Андрей Мозалев
  • Александр Самарин
  • Евгений Семененко. Выступал на ЧМ-2021.

Даниил Самсонов пропустит контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ФФККР
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