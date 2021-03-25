Когда выступят фигуристы из России в короткой программе у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года

На чемпионате мира по фигурному катанию стартует короткая программа у мужчин. Время начала – 25 марта в 13:30 по московскому времени.

Нэтан Чен и Юдзуру Ханю – фавориты соревнований. Они выступят в заключительной разминке. Когда выйдут на лед фигуристы из России:

До этого на ЧМ-2021 состоялись соревнования у женщин и пар. В женских соревнованиях лидирует Анна Щербакова. Результаты короткой программы у пар – тут.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. Соревнования официально закончатся 27 марта.

Где смотреть короткую программу у мужчин

Прогноз на короткую программу у мужчин