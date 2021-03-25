ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Михаил Коляда
Юдзуру Ханю
Нэтан Чен
Винсент Чжоу
Шома Уно
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Прогноз на короткую программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года
вчера, 11:13
Короткая программа у мужчин открывает второй день соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию. Время старта – 25 марта в 13:30 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Нэтан Чен – 1,40
- Юдзуру Ханю – 3,50
- Винсент Чжоу – 10,00
- Михаил Коляда – 15,00
- Шома Уно – 25,00
Нэтан Чен – победитель двух последних чемпионатов мира. В этом сезоне он выиграл чемпионат США.
Юдзуру Ханю – еще один фаворит чемпионата мира. На прошлом турнире он занял второе место. Чен и Ханю заявили по шесть четверных прыжков на чемпионат мира.
Михаил Коляда и Евгений Семененко выступают на ЧМ от России. Оба прыгнут по четыре четверных прыжка на всем турнире.
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