Прогноз на короткую программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года

Короткая программа у мужчин открывает второй день соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию. Время старта – 25 марта в 13:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Нэтан Чен – победитель двух последних чемпионатов мира. В этом сезоне он выиграл чемпионат США.

Юдзуру Ханю – еще один фаворит чемпионата мира. На прошлом турнире он занял второе место. Чен и Ханю заявили по шесть четверных прыжков на чемпионат мира.

Михаил Коляда и Евгений Семененко выступают на ЧМ от России. Оба прыгнут по четыре четверных прыжка на всем турнире.