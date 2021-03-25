ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
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Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы. Все пары из России вошли в четверку лучших
6 часов назад
В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию закончилась короткая программу у пар. Пятерка лидеров:
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 80,16
- Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 77,62
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 75,79
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 71,46
- Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 71,32
Произвольная программа пройдет 25 марта и начнется в 20:10 по Москве.
- Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступили чисто.
- Тарасова и Морозов ошиблись при параллельном тройном тулупе и получили штраф за превышение времени.
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