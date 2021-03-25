ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Александр Галлямов #Александра Бойкова #Анастасия Мишина #Владимир Морозов #Дмитрий Козловский #Евгения Тарасова

Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы. Все пары из России вошли в четверку лучших

6 часов назад

В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию закончилась короткая программу у пар. Пятерка лидеров:

  1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 80,16
  2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 77,62
  3. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 75,79
  4. Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 71,46
  5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 71,32

Произвольная программа пройдет 25 марта и начнется в 20:10 по Москве.

  • Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступили чисто. 
  • Тарасова и Морозов ошиблись при параллельном тройном тулупе и получили штраф за превышение времени.
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#Анастасия Мишина
#Владимир Морозов
#Дмитрий Козловский
#Евгения Тарасова