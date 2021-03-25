Где смотреть короткую программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года

25 марта пройдут соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Запланирована короткая программа у мужчин. За Россию выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Смотреть ее можно на телеканале Eurosport. Будет трансляция на официальном сайте Первого канала. Время начала – 13:25.

Первый канал покажет по ТВ короткую программу у мужчин в записи. Начало трансляции – 23:55.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. В 2020 турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Прогноз на короткую программу у мужчин