ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Где смотреть короткую программу у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, 25 марта 2021 года

вчера, 11:08

Dmitry Golubovich/Global Look Press

25 марта пройдут соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Запланирована короткая программа у мужчин. За Россию выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Смотреть ее можно на телеканале Eurosport. Будет трансляция на официальном сайте Первого канала. Время начала – 13:25. 

Первый канал покажет по ТВ короткую программу у мужчин в записи. Начало трансляции – 23:55.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. В 2020 турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Прогноз на короткую программу у мужчин

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