ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Михаил Коляда
Юдзуру Ханю
Евгений Семененко
Нэтан Чен
Шома Уно
Юма Кагияма
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Евгений Семененко #фигурное катание #Михаил Коляда #Нэтан Чен #Шома Уно #Юдзуру Ханю #Юма Кагияма

Чен – победитель ЧМ по фигурному катанию. Русские спортсмены заработали три квоты на Олимпиаду

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Итоговые результаты в мужских соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию:

  1. Нэтан Чен – 320,88
  2. Юма Кагияма – 291,77
  3. Юдзуру Ханю – 289,18

Нэтан Чен в третий раз подряд победил на ЧМ. Японец Шома Уно занял четвертое место. Он опередил Михаила Коляду на пять баллов, хотя проигрывал ему после короткой программы.

Юма Кагияма – дебютант ЧМ.

Михаил Коляда (5 место) и Евгений Семененко (8 место) своим результатом принесли России три квоты на ближайшую Олимпиаду. На ЧМ-2021 они выступали вдвоем.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. На турнире еще не разыграны медали в танцах на льду.

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