Чен – победитель ЧМ по фигурному катанию. Русские спортсмены заработали три квоты на Олимпиаду

Итоговые результаты в мужских соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию:

Нэтан Чен в третий раз подряд победил на ЧМ. Японец Шома Уно занял четвертое место. Он опередил Михаила Коляду на пять баллов, хотя проигрывал ему после короткой программы.

Юма Кагияма – дебютант ЧМ.

Михаил Коляда (5 место) и Евгений Семененко (8 место) своим результатом принесли России три квоты на ближайшую Олимпиаду. На ЧМ-2021 они выступали вдвоем.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. На турнире еще не разыграны медали в танцах на льду.