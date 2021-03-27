ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Михаил Коляда
Юдзуру Ханю
Евгений Семененко
Нэтан Чен
Шома Уно
Юма Кагияма
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Чен – победитель ЧМ по фигурному катанию. Русские спортсмены заработали три квоты на Олимпиаду
3 часа назад
Итоговые результаты в мужских соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию:
- Нэтан Чен – 320,88
- Юма Кагияма – 291,77
- Юдзуру Ханю – 289,18
Нэтан Чен в третий раз подряд победил на ЧМ. Японец Шома Уно занял четвертое место. Он опередил Михаила Коляду на пять баллов, хотя проигрывал ему после короткой программы.
Юма Кагияма – дебютант ЧМ.
Михаил Коляда (5 место) и Евгений Семененко (8 место) своим результатом принесли России три квоты на ближайшую Олимпиаду. На ЧМ-2021 они выступали вдвоем.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. На турнире еще не разыграны медали в танцах на льду.
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