Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Михаил Коляда
Евгений Семененко
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Михаил Коляда #Евгений Семененко

Где смотреть произвольную программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года

2 часа назад

AFLO/Global Look Press

Мужчины представят произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Она стартует 16 апреля в 12:05 по московскому времени.

Первый канал покажет ее на официальном сайте. В 12:15 стартует трансляция на ТВ, но там будут показаны фрагменты из других выступлений.

Нэтан Чен выиграл короткую программу. Командный ЧМ отличается от других соревнований тем, что здесь не суммируются показатели короткой и произвольной.

Произвольная программа считается отдельным видом программы. За каждый вид фигуристы получают баллы, которые потом добавляются к общему результату каждой сборной.

Россию на командном чемпионате мира представляют Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

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