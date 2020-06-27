Фигурист Коляда перешел к тренеру Мишину

Подтверждение от президента Федерации фигурного катания РФ Александра Горшкова: «В ФФККР лежит пакет документов от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. Мы со своей стороны не возражаем».

К 25 годам Михаил Коляда дважды выигрывал бронзу на ЧЕ, был третьим на ЧМ и брал серебро в команде на Олимпиаде-2018.

Он выступает в одиночном мужском фигурном катании. Предыдущий тренер – Валентина Чеботарева.