Прогноз на произвольную программу у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года

Мужчины покажут произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию. В ней участвуют по два фигуриста из каждой страны. Старт – 16 апреля в 12:05 по Москве.

На командном ЧМ-2021 результаты короткой и произвольной программ не суммируются. Каждая считается отдельным и самостоятельным видом.

Нэтан Чен – фаворит произвольной программы. Это действующий чемпион мира по фигурному катанию, которые побеждал на турнире трижды подряд.

На ЧМ-2021 Чен опередил Кагияму и Ханю – двух главных соперников из Японии. На командном чемпионате мира Чен уже выиграл короткую программу.

Михаил Коляда и Евгений Семененко представляют Россию на командном ЧМ. Они не претендуют на победу из-за технического контента, который слабее.

Чен победил в короткой программе у мужчин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

Где смотреть произвольную программу у мужчин