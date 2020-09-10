Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
Контрольные прокаты сборной России пройдут 12-13 сентября в СК «Мегаспорт».
Соревнования покажет сайт «Первого канала». Александр Гришин, Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова – комментаторы.
Расписание трансляций:
- 12 сентября. Короткие программы – 14:55
- 13 сентября. Произвольные программы – 14:55
Какие известные фигуристы там выступят:
⛸️ Женское одиночное: Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная.
⛸️ Мужское одиночное: Михаил Коляда, Александр Самарин.
⛸️ Спортивные пары:Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Камила Валиева покажет программы на контрольных прокатах основной сборной по отдельному пропуску, хотя еще катается на юниорском уровне.
Алина Загитова отказалась от выступления. Дмитрий Алиев и Артур Даниелян травмированы. Из-за травм в танцах на льду не выступят пары Степанова – Букин и Синицина – Кацалапов.
Кто-то их смотрит?..
Поверь, Влад, примерно все фанаты фигурного катания