фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
Александр Самарин
Михаил Коляда
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#фигурное катание #Евгения Медведева #Алена Косторная #Александра Трусова #Анна Щербакова #Алина Загитова #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда #Александр Самарин

Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️

10 сентября, 11:42

AFLO/Global Look Press

Контрольные прокаты сборной России пройдут 12-13 сентября в СК «Мегаспорт».

Соревнования покажет сайт «Первого канала». Александр Гришин, Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова – комментаторы.

Расписание трансляций:

  • 12 сентября. Короткие программы – 14:55
  • 13 сентября. Произвольные программы – 14:55

Какие известные фигуристы там выступят:

⛸️ Женское одиночное: Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная.

⛸️ Мужское одиночное: Михаил Коляда, Александр Самарин.

⛸️ Спортивные пары:Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Камила Валиева покажет программы на контрольных прокатах основной сборной по отдельному пропуску, хотя еще катается на юниорском уровне.

Алина Загитова отказалась от выступления. Дмитрий Алиев и Артур Даниелян травмированы. Из-за травм в танцах на льду не выступят пары Степанова – Букин и Синицина – Кацалапов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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vladik12
10 сентября, 12:40

Кто-то их смотрит?..

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Александр Плеханов
10 сентября, 13:43

Поверь, Влад, примерно все фанаты фигурного катания

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#фигурное катание
#Евгения Медведева
#Алена Косторная
#Александра Трусова
#Анна Щербакова
#Алина Загитова
#Елизавета Туктамышева
#Михаил Коляда
#Александр Самарин