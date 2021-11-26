фигурное катание
Михаил Коляда
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#фигурное катание #Михаил Коляда

Томоно победил в короткой программе Гран-при России. Коляда – четвертый

33 минуты назад

В Сочи закончилась короткая программа Гран-при России. В ней победил японец Казуки Томоно. Лучший результат России – четвертое место Михаила Коляды.

1. Казуки Томоно (Япония) – 95,81

2. Морис Квителашвили (Грузия) – 95,37

3. Роман Садовский (Канада) – 84,59

4. Михаил Коляда (Россия) – 84,48

5. Камден Пулкинен (США) – 83,47

6. Михал Бржезина (Чехия) – 82,31

7. Евгений Семененко (Россия) – 81,00

8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48

9. Маттео Риццо (Италия) – 77,45

10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69

11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16

Произвольная программа у мужчин пройдет 27 ноября. Начало в 13:30 по мск.

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