Александра Трусова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Анна Щербакова
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#Александра Трусова #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Анна Щербакова

Трусова заявила пять четверых прыжков на произвольную программу ЧМ по фигурному катанию. Щербакова – два

2 часа назад

На сайте чемпионата мира по фигурному катанию появились заявки женщин на произвольную программу. Наиболее сложная – у Александры Трусовой.

  • На короткой программе она сорвала каскад и исполнила двойной аксель, вместо ожидаемого тройного.
  • Заняла 12-е место, отстав от лидера больше чем на 16 баллов.

Она заявила на произвольную программу пять четверых прыжков, чтобы сократить отставание. «СЭ» пишет, что это самая сложная программа в истории женского фигурного катания.

Трусова готовит четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом.

Четвертные прыжки кроме нее заявили только Анна Щербакова (два) и Рики Кихира (один). Елизавета Туктамышева – еще одна фигуристка из России – готовит два тройных акселя, один из которых – в каскаде с двойным тулупом.

Произвольная программа стартует в 20:00 по Москве 26 марта. В тройку лидеров вошли Щербакова, Кихира и Туктамышева.

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Источник:
сайт ЧМ-2021
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