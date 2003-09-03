Марк Кондратюк

Дата рождения
3 сентября 2003 г.
Инфо
Российский фигурист-одиночник
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Новости
Сколько фигуристы из России заработали за выступление на Кубке Первого канала-2022
#фигурное катание
Везде новости про допинг в сборной России по фигурке – но никто ничего не понимает. Разбираемся онлайн
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Проблемное золото России в фигурном катании на Олимпиаде-2022: жесткое падение, два поражения, ноль замен в команде
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Россия отказалась от замен в командном турнире на Олимпиаде-2022. Это сенсация – и минус две медали для фигуристов
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Все постят хэштег #МыРусскиеСНамиМарк. Это из-за проката фигуриста Кондратюка на Олимпиаде-2022
#Марк Кондратюк
Победные танцы России на Олимпиаде: Валиева показывала сердечки вместе с Тутберидзе, а потом зажгла с Кондратюком
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
Как устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022: состав России, где смотреть, какой формат
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
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#Олимпиада-2022
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Федерация фигурного катания показала в соцсетях результаты короткой программы у мужчин на ЧР-2022. После произвольной 🤷
#фигурное катание
Впервые Россия получила три олимпийские квоты в каждом виде фигурного катания. Даже в самом проблемном
#Марк Кондратюк
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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Кто такой Марк Кондратюк – сенсационный дебютант ЧР по фигурке: рисует картины и участвует в выставках
#Марк Кондратюк