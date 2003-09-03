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Фигурное катание
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Марк Кондратюк
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Марк Кондратюк
Дата рождения
3 сентября 2003 г.
Инфо
Российский фигурист-одиночник
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