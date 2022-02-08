Натан Чен выиграл короткую программу у мужчин с мировым рекордом. Российские фигуристы не вошли в топ-5

В Пекине стартовали индивидуальные соревнования по фигурному катанию. В первым день прошли короткие программы у мужчин:

🇺🇸 Натан Чен – 113,97 🇯🇵 Юма Кагияма – 108,12 🇯🇵 Шома Уно – 105,90

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место (95,76). Марк Кондратюк стал 15-м (86,11), Андрей Мозалев – 23-м (77,05).

Чен обновил мировой рекорд в короткой программе. Он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп. Ему 22 года, он трехкратный чемпион мира, а также двукратный призер Олимпиад (серебро и бронза).

Россия традиционно считается одним из фаворитов в фигурном катании. Она выиграла командный турнир в Пекине, от мужчин в сборной выступал Кондратюк и стал третьим в короткой программе после Чена и Уно.

Произвольная программа у мужчин пройдет 10 февраля. Ее результаты сложат с результатами короткой программы и определят призеров.