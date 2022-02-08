фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
Поделиться:
Комментарии:
0
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Марк Кондратюк #Евгений Семененко #Андрей Мозалев

Натан Чен выиграл короткую программу у мужчин с мировым рекордом. Российские фигуристы не вошли в топ-5

08 февраля, 09:13

Натан Чен

Международный союз конькобежцев

В Пекине стартовали индивидуальные соревнования по фигурному катанию. В первым день прошли короткие программы у мужчин:

  1. 🇺🇸 Натан Чен – 113,97
  2. 🇯🇵 Юма Кагияма – 108,12
  3. 🇯🇵 Шома Уно – 105,90

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место (95,76). Марк Кондратюк стал 15-м (86,11), Андрей Мозалев – 23-м (77,05).

Чен обновил мировой рекорд в короткой программе. Он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп. Ему 22 года, он трехкратный чемпион мира, а также двукратный призер Олимпиад (серебро и бронза).

Россия традиционно считается одним из фаворитов в фигурном катании. Она выиграла командный турнир в Пекине, от мужчин в сборной выступал Кондратюк и стал третьим в короткой программе после Чена и Уно.

Произвольная программа у мужчин пройдет 10 февраля. Ее результаты сложат с результатами короткой программы и определят призеров.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Международный союз конькобежцев
Еще по теме
Все постят хэштег #МыРусскиеСНамиМарк. Это из-за проката фигуриста Кондратюка на Олимпиаде-2022
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
Проблемное золото России в фигурном катании на Олимпиаде-2022: жесткое падение, два поражения, ноль замен в команде
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
#Олимпиада-2022
#Марк Кондратюк
#Евгений Семененко
#Андрей Мозалев