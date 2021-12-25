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Фигурное катание
Спортсмен
Никита Кацалапов
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Никита Кацалапов
Дата рождения
10 июля 1991 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2022 г.
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