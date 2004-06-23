Александра Трусова

Дата рождения
23 июня 2004 г.
Факт
1-я фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип
Лента
Материалы
Новости
Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть
#фигурное катание
Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро
#Александра Трусова
«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
«Я ненавижу всех. Никогда не выйду на лед», – истерика и слезы Трусовой после Олимпиады, где она установила рекорд, но не взяла золото
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#Александра Трусова
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Провал Валиевой лишил Россию истории – до этого фигуристки никогда не занимали весь пьедестал на Олимпиаде
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
#Камила Валиева
Трусова впервые в истории женского фигурного катания прыгнула пять четверных и приземлила – как это было
#Александра Трусова
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
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#фигурное катание
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Новая чемпионка фигурки в 15 лет прыгает четверные, попадает в Книгу Гиннесса и бьет баллы Загитовой
#Александра Трусова
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Трусова впервые за взрослую карьеру опередила Щербакову. Это ключевой итог ЧР-2022 и заявка на превосходство
#Александра Трусова
Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки младше 15 лет. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут
#фигурное катание
Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки
#Этери Тутберидзе
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью
#Софья Муравьева
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание
Русская фигуристка рыдает, пока врач уносит ее на руках со льда – она травмировалась прямо на разминке перед прокатом
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#Дарья Усачева
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Трусова приехала на турнир в США с травмой. Но не снялась с короткой программы – и показала личный рекорд
#Александра Трусова
Все помнят программу Трусовой только из-за прыжков. Зря – она назвала собаку в ее честь и катает под сложную музыку
#Александра Трусова
Пять четверных прыжков Трусовой – это пока не история. Ей не зря хлопал весь стадион, но на турнирах всегда были срывы
#Александра Трусова
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
Правда, что на тренировках Тутберидзе на детей кричат и ругаются? Разбираем скандальный миф
#Этери Тутберидзе
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
#фигурное катание
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
Плющенко тепло попрощался с Трусовой, но мощно подколол Косторную: сказал про раскаяния, испытательный срок и намекнул на провалы
#Александра Трусова
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Трусова откатала сложнейшую программу в истории женской фигурки. И взлетела до бронзы с 12 места
#Александра Трусова
Трусова грустила, что не взяла любимых собак на ЧМ. Родители поддержали – показали их перед произвольной
#Александра Трусова
Трусова провалила старт ЧМ из-за волнения. Но после такого она еще претендует на призы
#Александра Трусова
Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает
#Анна Щербакова
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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Косторная перешла к Плющенко не в трансферное окно. И что теперь? Выступления только за старую школу? Или есть выход?
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#Алена Косторная
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