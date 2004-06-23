Александра Трусова

Дата рождения
23 июня 2004 г.
Факт
1-я фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип
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Новости
Фигурное катание
Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу у женщин на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Ее баллы – новый мировой рекорд
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
На чемпионат Европы по фигурному катанию отобрались Валиева и Трусова, третье место определится тренерским решением
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию-2022 участвуют все призеры прошлого турнира
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Трусова не выступала с 25 октября, когда выиграла Гран-при США. Она заявлена на чемпионат России
#Александра Трусова
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Трусова выступала на Гран-при в США с переломом стопы. Она выиграла Skate America
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова выиграла Skate America. Усачева заняла второе место ⛸
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова выиграла короткую программу на Skate America. Она выступает с травмой ⛸
#Александра Трусова
Фигурное катание
Чжоу – лидер Гран-при США после короткой программы. Тарасова/Морозов идут первыми у пар
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России. Причина – проблемы со здоровьем
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова победила на турнире U.S. International Classic. Она три раза ошиблась на четверных прыжках
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова упала во время исполнения тройного акселя, но лидирует после короткой программы на турнире в США
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила пять четверных прыжков на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию
#Александра Трусова
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова ушла из академии Плющенко
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова заявлена запасной на командный чемпионат мира по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Сколько Трусова заработала за третье место на чемпионате мира по фигурному катанию
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова заканчивала на третьем месте все главные международные турниры, где участвовала
#Александра Трусова
Фигурное катание
Россия брала медали в женском фигурном катании на семи из десяти последних ЧМ. Медведева принесла больше всех
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию. Упала с двух
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова заявила пять четверых прыжков на произвольную программу ЧМ по фигурному катанию. Щербакова – два
#Александра Трусова
Фигурное катание
Прогноз на женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Когда выступят фигуристки из России в короткой программе у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Туктамышева, Трусова, Щербакова, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова не выступит в финале Кубка России
#Александра Трусова
1
Фигурное катание
Валиева откатала произвольную программу с мировым рекордом на командном турнире фигуристов. Но он не засчитается
#Камила Валиева
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Трусова никогда не брала золото на чемпионате России. Хотя участвовала уже три раза
#Александра Трусова
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Трусова всего дважды за карьеру занимала четвертое место на важных турнирах
#Александра Трусова
Фигурное катание
Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России
#Гран-при России
Фигурное катание
Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова выиграла этап Кубка России, дважды упав в произвольной программе
#Александра Трусова
Фигурное катание
Где смотреть трансляцию Кубка России по фигурному катанию – произвольные программы
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова – победительница этапа Кубка России по фигурному катанию
#Александра Трусова
Фигурное катание
Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
#фигурное катание
1
Фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
#фигурное катание
2
Фигурное катание
Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она первая фигуристка, прыгнувшая четверной флип
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова попрощалась с Тутберидзе через инстаграм
#Александра Трусова
Фигурное катание
Плющенко – о переходе Трусовой: «Инициатива спортсмена»
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусову отчислят из «Самбо-70» после ухода от Тутберидзе
#Александра Трусова
Фигурное катание
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко
#Александра Трусова
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса
#фигурное катание
Фигурное катание
Трусова опередила Паганини на 32 балла в борьбе за бронзу на ЧЕ в женской фигурке
#Александра Трусова
Фигурное катание
Результат произвольной программы Щербаковой оказался лучше, чем общая сумма у четырех фигуристок
#фигурное катание
Фигурное катание
Все медали у России, новые четверные и поражение Загитовой – таким был финал Гран-при по фигурке
#фигурное катание