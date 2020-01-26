Александра Трусова
фигурное катание
Анна Щербакова
Алена Косторная
Алексия Паганини
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#Александра Трусова #фигурное катание #Алена Косторная #Анна Щербакова #Алексия Паганини

Трусова опередила Паганини на 32 балла в борьбе за бронзу на ЧЕ в женской фигурке

26 января 2020, 00:56

Итоговая раскладка по итоговым местам на чемпионате Европы по фигурному катанию у женщин-одиночниц:

  1. Алена Косторная (Россия) – 240,81
  2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76
  3. Александра Трусова (Россия) – 225,34
  4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88

Паганини оказалась в необычном положении: проиграла 32 балла в борьбе за бронзовую медаль, но оказалась выше пятого места сразу на 11 баллов. У остальных фигуристок вообще не было шансов зацепиться за призы. Интересно, что Косторная проиграла Щербаковой произвольную программу, но удержала первое место из-за преимущества в короткой.

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