Александра Трусова
фигурное катание
Анна Щербакова
Алена Косторная
Алексия Паганини
Трусова опередила Паганини на 32 балла в борьбе за бронзу на ЧЕ в женской фигурке
26 января 2020, 00:56
Итоговая раскладка по итоговым местам на чемпионате Европы по фигурному катанию у женщин-одиночниц:
- Алена Косторная (Россия) – 240,81
- Анна Щербакова (Россия) – 237,76
- Александра Трусова (Россия) – 225,34
- Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88
Паганини оказалась в необычном положении: проиграла 32 балла в борьбе за бронзовую медаль, но оказалась выше пятого места сразу на 11 баллов. У остальных фигуристок вообще не было шансов зацепиться за призы. Интересно, что Косторная проиграла Щербаковой произвольную программу, но удержала первое место из-за преимущества в короткой.
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