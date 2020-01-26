Трусова опередила Паганини на 32 балла в борьбе за бронзу на ЧЕ в женской фигурке

Итоговая раскладка по итоговым местам на чемпионате Европы по фигурному катанию у женщин-одиночниц:

Алена Косторная (Россия) – 240,81 Анна Щербакова (Россия) – 237,76 Александра Трусова (Россия) – 225,34 Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88

Паганини оказалась в необычном положении: проиграла 32 балла в борьбе за бронзовую медаль, но оказалась выше пятого места сразу на 11 баллов. У остальных фигуристок вообще не было шансов зацепиться за призы. Интересно, что Косторная проиграла Щербаковой произвольную программу, но удержала первое место из-за преимущества в короткой.