Результат произвольной программы Щербаковой оказался лучше, чем общая сумма у четырех фигуристок

Вот полные результаты чемпионата России в женском одиночном фигурном катании:

Анна Щербакова – 261,87 Алена Косторная – 259,83 Александра Трусова – 226,34 Елизавета Туктамышева – 204,63 Ксения Синицына – 202,96 Анна Фролова – 199,29 Анастасия Гулякова – 196,99 Валерия Шульская – 194,89 Софья Самодурова – 192,08 Анастасия Губанова – 190,06 Ксения Цибинова – 189,85 Серафима Саханович – 187,40 Станислава Константинова – 180,34 Елизавета Нугуманова – 174,66 Мария Талалайкина – 170,33 Анастасия Грачева – 169,15

Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России. За произвольную программу она набрала 181,94 балла. Это больше, чем общий результат по итогам двух программ у Константиновой, Нугумановой, Талалайкиной и Грачевой.

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова теперь почти точно представят Россию на чемпионате Европы. (Щербакова и Косторная уже точно, а по Трусовой будут принимать тренерское решение).

Евгения Медведева снялась с произвольной программы.