фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
Результат произвольной программы Щербаковой оказался лучше, чем общая сумма у четырех фигуристок
28 декабря 2019, 18:29
Вот полные результаты чемпионата России в женском одиночном фигурном катании:
- Анна Щербакова – 261,87
- Алена Косторная – 259,83
- Александра Трусова – 226,34
- Елизавета Туктамышева – 204,63
- Ксения Синицына – 202,96
- Анна Фролова – 199,29
- Анастасия Гулякова – 196,99
- Валерия Шульская – 194,89
- Софья Самодурова – 192,08
- Анастасия Губанова – 190,06
- Ксения Цибинова – 189,85
- Серафима Саханович – 187,40
- Станислава Константинова – 180,34
- Елизавета Нугуманова – 174,66
- Мария Талалайкина – 170,33
- Анастасия Грачева – 169,15
Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России. За произвольную программу она набрала 181,94 балла. Это больше, чем общий результат по итогам двух программ у Константиновой, Нугумановой, Талалайкиной и Грачевой.
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова теперь почти точно представят Россию на чемпионате Европы. (Щербакова и Косторная уже точно, а по Трусовой будут принимать тренерское решение).
Евгения Медведева снялась с произвольной программы.
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