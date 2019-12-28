фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#фигурное катание #Александра Трусова #Алена Косторная #Анна Щербакова

Результат произвольной программы Щербаковой оказался лучше, чем общая сумма у четырех фигуристок

28 декабря 2019, 18:29

Вот полные результаты чемпионата России в женском одиночном фигурном катании:

  1. Анна Щербакова – 261,87
  2. Алена Косторная – 259,83
  3. Александра Трусова – 226,34
  4. Елизавета Туктамышева – 204,63
  5. Ксения Синицына – 202,96
  6. Анна Фролова – 199,29
  7. Анастасия Гулякова – 196,99
  8. Валерия Шульская – 194,89
  9. Софья Самодурова – 192,08
  10. Анастасия Губанова – 190,06
  11. Ксения Цибинова – 189,85
  12. Серафима Саханович – 187,40
  13. Станислава Константинова – 180,34
  14. Елизавета Нугуманова – 174,66
  15. Мария Талалайкина – 170,33
  16. Анастасия Грачева – 169,15

Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России. За произвольную программу она набрала 181,94 балла. Это больше, чем общий результат по итогам двух программ у Константиновой, Нугумановой, Талалайкиной и Грачевой.

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова теперь почти точно представят Россию на чемпионате Европы. (Щербакова и Косторная уже точно, а по Трусовой будут принимать тренерское решение).

Евгения Медведева снялась с произвольной программы. 

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