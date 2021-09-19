Александра Трусова
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#Александра Трусова

Трусова победила на турнире U.S. International Classic. Она три раза ошиблась на четверных прыжках

6 часов назад

Александра Трусова стала первой на турнире U.S. International Classic, который проходил в Америке. Она была единственной участницей из России в женском одиночном катании.

Тройка призеров:

1. Трусова (Россия) – 216,80

2. Чон Пак (Южная Корея) – 212,40

3. Иццо (Италия) – 182,76

В произвольной программе Трусова пошла на четыре прыжка в четыре оборота. Из них она чисто исполнила только четверной сальхов.

На контрольных прокатах сборной России Трусова показала программу с пятью чистыми четверными прыжками. Но на прокатах не выставлялись оценки – это не соревнование.

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Источник:
Гол.ру
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