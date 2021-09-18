Трусова упала во время исполнения тройного акселя, но лидирует после короткой программы на турнире в США

Фигуристка Александра Трусова лидирует после короткой программы на U.S. International Classic. Она набрала 74,75 балла. Тройка лучших:

1. 🇷🇺 Александра Трусова.

2. 🇰🇷 Ен Чон Пак – 71,07 балла.

3. 🇺🇸 Габриэлла Иццо – 63,93 балла.

Во время исполнения тройного акселя Трусова упала, но чисто выполнила остальные элементы. Она ни разу не исполняла тройной аксель на соревнованиях без ошибок.

19 сентября на турнире в Норвуде спортсмены покажут произвольную программу.