фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#фигурное катание #Александра Трусова #Алена Косторная #Анна Щербакова

Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию ⛸️

10 ноября, 09:26

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова после финала Гран-при в сезоне-2019/20.

AFLO/Global Look Press

С 20 по 22 ноября в Москве пройдет российский этап Гран-при по фигурному катанию. Там выступят фигуристы сборной России.

Первый канал запланировал такие трансляции:

20 ноября, 19:45. Женщины, короткая программа, прямой эфир.

21 ноября, 13:55. Мужчины, произвольная программа, прямой эфир.

21 ноября, 21:20. Женщины, произвольная программа. Пары и танцы, произвольная программа.

22 ноября, 16:30. Показательные выступления, прямой эфир.

  • Алена Косторная выиграла финал Гран-при в сезоне-2019/20 в женском одиночном катании.
  • Первый канал покажет в записи произвольную программу у женщин.
  • В этом сезоне этапы серии Гран-при проходят в формате национальных соревнований.
  • Камила Валиева там точно не выступит, потому что не проходит по возрасту. Вряд ли будет Медведева – она лечит спину.
  • Финал серии Гран-при перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.
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