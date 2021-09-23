Александра Трусова
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#Александра Трусова

Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России. Причина – проблемы со здоровьем

вчера, 21:05

В Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию. Главная новость оттуда прямо сейчас – снятие Александры Трусовой с произвольной программы. Она выиграла короткую программу с результатом 74,53. Но на произвольную не заявилась.

На сайте ФФКР есть сообщение:

«Трусова не сможет выступить с произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Спортсменка снялась с соревнования из-за проблем со здоровьем».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт ФФКР
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