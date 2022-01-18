Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на Олимпиаду. Это лучшая фигуристка в Бельгии и четвертая – в Европе

Фигуристка Луна Хендрикс начала сбор средств на поездку в Пекин. Она написала на своем сайте, что для участия в Олимпиаде ей потребуется «вся финансовая поддержка», которую сможет получить.

Хендрикс в своем сообщении не раскрыла подробностей вокруг поездки. Неизвестно, какая сумма требуется и участвует ли в финансировании местная Федерация фигурного катания.