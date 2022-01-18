Луна Хендрикс
Олимпиада-2022
Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на Олимпиаду. Это лучшая фигуристка в Бельгии и четвертая – в Европе
50 минут назад
Фигуристка Луна Хендрикс начала сбор средств на поездку в Пекин. Она написала на своем сайте, что для участия в Олимпиаде ей потребуется «вся финансовая поддержка», которую сможет получить.
Хендрикс в своем сообщении не раскрыла подробностей вокруг поездки. Неизвестно, какая сумма требуется и участвует ли в финансировании местная Федерация фигурного катания.
- Хендрикс 22 года, она четырехкратная чемпионка Бельгии (в том числе действующая) и участница прошлых Игр. На них она заняла шестнадцатое место.
- На прошедшем чемпионате Европы она заняла четвертое место, уступив троим россиянкам: Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
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